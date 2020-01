Durch überfrierende Nässe hat sich am Dienstagmorgen auf der B10 ein folgenschwerer Unfall ereignet. In Richtung Stuttgart staut es sich zwischen Ebersbach/Fils und der Überleitung zur B313 am Plochinger Dreieck über etliche Kilometer.

Gegen 7.40 Uhr wurde die Staulänge von der Verkehrszentrale Baden-Württemberg mit fünf Kilometern angegeben. Die Unfallaufnahme war noch im Gang.

Stau zwischen Wangen und Faurndau

Im Übrigen staute es sich am Morgen auch zwischen Wangen Richtung Faurndau auf der Schorndorfer Straße (K1451). Gegen 8.40 Uhr kam es dort kein Durchkommen mehr, da der Verkehr komplett still stand und die Strecke gesperrt war. „Vorsicht, Blitzeis!“, warnen die Behörden vor einem leichten Eisregen, der am frühen Morgen eingesetzt hat.