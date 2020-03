Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall in einem Tunnel auf der B10 bei Göppingen. Gegen 7.45 Uhr gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Bundesstraße von Ulm in Richtung Stuttgart.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt, wurde kein Rettungsdienst angefordert – offenbar ist also niemand verletzt.

Unfall auf B10 bei Göppingen: Polizei im Einsatz

Eine Sperrung der B10 war nicht nötig. Dennoch bildete sich teilweise Stau auf der Pendlerstrecke. Die Unfallaufnahme war etwa eine Stunde nach dem Crash noch in Gange.

