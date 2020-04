Die B10 war auf der Pendlerstrecke Stuttgart-Ulm nach einem Unfall am Donnerstagmittag im Bereich zwischen Amstetten und Geislingen für mindestens eine Stunde voll gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Sperrung nach Unfall auf B10 zwischen Geislingen und Amstetten

Die Polizei war für die Unfallaufnahme vor Ort. Details zum Unfallhergang, möglichen Verletzten und dem Ausmaß des Schadens konnte ein Sprecher auf Nachfrage noch nicht nennen.

Zweiter Unfall auf Geislinger Steige in einer Woche

Es war bereits der zweite Unfall auf der Geislinger Steige mit anschließender Vollsperrung der B10 in dieser Woche: Am Dienstag fuhr ein Rollerfahrer in den Gegenverkehr.

Wir halten euch auf dem Laufenden!