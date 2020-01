Wer hatte Grün? Diese Frage gilt es nach einem Unfall auf der B10 in Geislingen am Dienstagabend noch zu klären, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Eine Autofahrerin bog demnach gegen 19.30 Uhr von der Oberböhringer Straße nach links auf die Bundesstraße (Stuttgarter Straße) Richtung Kuchen ein. Dabei stieß der Volkswagen auf der Kreuzung mit einem anderen VW zusammen, der auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ulm unterwegs war.

Der Rettungsdienst brachte eine 17-jährige Beifahrerin, die in dem VW Richtung Ulm saß, vorsorglich ins Krankenhaus. Da beide Fahrerinnen behaupten, ihre Ampel habe Grün gezeigt, ermittelt die Polizei nun die Ursache für den Unfall.

Stau nach Unfall auf B10 in Geislingen

Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung insgesamt 6,5 Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau auf der B10.