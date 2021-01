Auf der B10 von Geislingen in Richtung Amstetten ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen ein Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 37-Jährige war gegen 4.15 Uhr auf der Geislinger Steige unterwegs, als er aufgrund von Schnee und Eis auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage der GZ mit.

Unfall auf B10 zwischen Geislingen und Amstetten: Ersthelfer befreit Fahrer aus dem Auto

Der Toyota kam in einer Rechtskurve nach links von der Bundesstraße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte das Auto nicht selbstständig verlassen. Ein Ersthelfer hatte den 37-Jährigen befreit und an den Rettungsdienst übergeben, berichtet Jörg Wagner, Kommandant der Feuerwehr Geislingen, die ebenfalls ausgerückt war. Die Einsatzkräfte hatten die Unfallstelle, wegen der die Bundesstraße zeitweise halbseitig gesperrt war, abgesichert und ausgeleuchtet.

Nachdem der Abschleppdienst den Toyota mit Totalschaden abgeholt hatte, streute die Feuerwehr, die mit insgesamt 15 Mitgliedern und vier Fahrzeugen vor Ort war, ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

30 Unfälle wegen Schnee und Glatteis in der Region

Wegen verschneiter, glatter Straßen ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Unfälle in der Region. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Ulm wurden bislang 30 Unfälle gezählt, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen berichtete.