Wie die Polizei berichtet, beschäftigte sich ein 20-Jähriger am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Steuer seines VW intensiv mit einer Musik-CD. Mit rund 100 Sachen fuhr er so auf der B10. Zu spät bemerkte er, dass er vom rechten Weg abgekommen war.

Der VW streifte rechts die Leitplanke. Als der junge Fahrer gegenlenkte, stieß der Wagen in die Mittelleitplanke. Zum Glück wurde niemand verletzt, meldet die Polizei. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

