Bei einem Unfall am Samstagabend ist eine 20-jährige Frau verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 19.30 Uhr auf der B10 von Amstetten nach Urspring, als sie auf der glatten Fahrbahn und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei auf Anfrage der GZ mitteilt, von der Straße abkam.

Unfall auf B10 bei Amstetten: Auto schleudert auf Acker

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem Acker liegen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam die 20-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro.