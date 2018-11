Geislingen Unfall auf der Wiesensteiger Straße

Geislingen / SWP

Nach einem Unfall in der Wiesensteiger Straße am Montagabend ist ein Autofahrer geflüchtet.

Gegen 20.30 Uhr bog der Fahrer eines VW an der Einmündung nach rechts in die Überkinger Straße ab. Wie die Polizei berichtet, wollte der andere Autofahrer in Richtung Stadtmitte. Er missachtete die Vorfahrt des VW, weswegen die Fahrzeuge gegeneinanderstießen. Nach dem Unfall machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Polizei vermutet, dass sein Auto vorne rechts beschädigt ist.

Am VW entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, ☎ (07331) 93 270.