Ein 81-Jähriger war am Montag mit seinem Toyota in der falschen Richtung auf der B 10 unterwegs. In der Folge krachte ein BMW gegen einen Peugeot, weil die Fahrer versucht hatten, dem Toyota auszuweichen.

Ein 81-Jähriger ist am Montag gegen 12.30 Uhr mit seinem Toyota auf die B 10 in Richtung Geislingen gefahren. Er war auf der B 466 aus Richtung Süßen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 81-Jährige eigentlich in Richtung Göppingen fahren.

Verbotenes Wendemanöver auf der B 10

Als er seinen Fehler bemerkte, wendete er sein Auto und fuhr auf der falschen Fahrbahnseite als „Geisterfahrer“ weiter. Aus seiner Sicht nutzte er den rechten Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt kamen ihm aus Richtung Göppingen ein Peugeot und ein BMW entgegen, die gerade einen Lastwagen überholten und auf dem linken Fahrstreifen unterwegs waren.

BMW und Peugeot überholen Lastwagen und weichen dann nach rechts aus

Der 76-jährige BMW-Fahrer erkannte den Toyota rechtzeitig und wich auf den rechten Fahrstreifen aus. Er bremste sein Auto stark ab. Hinter ihm folgte die 35-jährige Peugeot-Fahrerin, die ebenfalls nach rechts auswich, den Zusammenprall mit dem BMW aber nicht mehr verhindern konnte. Zu einer Kollision mit dem „Geisterfahrer“ kam es nicht. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. In den beiden Autos hielten sich weitere vier Menschen auf, die ebenfalls leicht verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

81-Jähriger wendet erneut und hält mit Toyota auf Standstreifen

Der 81-Jährige hatte seinen Fehler bemerkt und wendete seinen Toyota erneut. Dann hielt er auf dem Standstreifen an.

Peugeot und BMW müssen abgeschleppt werden

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Der Peugeot und der BMW mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den 81-jährigen Toyota-Fahrer den Führerschein ab. Er wird angezeigt.

Das könnte dich auch interessieren:

Stellenabbau bei Schuler Schuler baut 500 Stellen ab - Neumaschinen-Produktion in Göppingen wird geschlossen Der Pressenhersteller Schuler baut 500 Arbeitsplätze ab – knapp 300 davon in Göppingen. Der Konzern reagiert damit auf den schwächelnden Automobilmarkt.