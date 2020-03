Weil die Sonne so auf eine Ampel schien, dass das Grünlicht etwas leuchtete, nahm eine Autofahrerin irrtümlich an, dass sie Grün hatte. Die 36-Jährige fuhr deshalb am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr von der Querspange Uhingen West der B10 ohne anzuhalten in die Landstraße in Richtung Ebersbach ein, berichtet die Polizei. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 50 Jahre alten Mannes zusammen, der die Landstraße in Richtung Uhingen fuhr und Vorfahrt hatte. Denn: Die Ampel war außer Betrieb, so die Polizei. Die 56-jährige Beifahrerin des Mannes zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, der Mann blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8000 Euro.