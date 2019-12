Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7 Uhr in Rechberghausen ist ein Kind leicht verletzt worden. Der Zwölfjährige wollte die Hauptstraße am Zebrastreifen überqueren. Ein Bus hatte bereits wegen eines zweiten Kindes gehalten. Aus der anderen Richtung kam ein Suzuki. Dessen 54-jährige Fahrerin sei laut Zeugen langsam weiter gefahren. Der Wagen erfasste den Buben auf dem Zebrastreifen. Nun muss der Unfallverursacher mit einer Strafanzeige rechnen.

Führerschein wegen Fahrmanöver beschlagnahmt

Ebenfalls gefährlich war das Verhalten eines 19-jährigen Motorradfahrers kurz vor 16 Uhr auf der Straße zwischen Börtlingen und Breech. Dieser soll laut Polizei an einer Baustelle einer Kehrmaschine ausgewichen. Er nutzte dazu den abgesperrten Bereich, obwohl dort Arbeiter waren. Einer der Männer musste ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Die Polizei konnte den 19-Jährigen ermitteln und beschlagnahmte seinen Führerschein.