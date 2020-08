Auf der Autobahn 8 war gegen 20.30 Uhr ein 56-Jähriger in Richtung München unterwegs. Bei Kirchheim geriet sein Tesla ins Schleudern, drehte sich über alle Fahrspuren und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben beide unverletzt. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden am Tesla auf rund 20 000 Euro und den an der Leitplanke auf etwa 3000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Auch auf der A7 kam es zu folgenschweren Unfällen

Auf der Autobahn 7 geriet kurz vor 13 Uhr ein 31-Jähriger bei Heidenheim ins Schleudern. Der Audi-Fahrer war in Richtung Ulm unterwegs und prallte gegen die Leitplanke. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro und der Audi wurde abgeschleppt. Im gleichen Bereich schleuderte kurz vor 22.30 Uhr auch ein Volvo gegen die Leitplanke. Der 50-Jährige Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Ulm unterwegs. Hier beträgt der Sachschaden etwa 45 000 Euro. Auch dieses Auto musste abgeschleppt werden.

Nicht nur Autobahnen waren betroffen