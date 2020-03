Eine 36-Jährige hat sich am Montag auf der A8 bei Mühlhausen mit ihrem Chevrolet überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war die 36-Jährige gegen 8.50 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs. Bei Mühlhausen prallte sie mit ihrem Auto gegen ein Verkehrszeichen, woraufhin sich der Chevrolet überschlug. Das Auto blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Der 36-Jährigen gelang es, sich aus dem Auto zu befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden am Chevrolet in Höhe von 4000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.