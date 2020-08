Zwei Unfälle ereigneten sich am Montag auf der A8 bei Kirchheim unter Teck.

Unfall auf A8 bei Kirchheim/Teck: Mercedes gerät ins Schleudern

Autobahn von Stuttgart in Richtung München. Auf Höhe Kirchheim/Teck verlor der Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Mercedes prallte gegen die Leitplanken und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

VW-Fahrer verletzt nach Unfall auf Autobahn bei Wendlingen

Ebenfalls auf der A8 fuhr ein 39-Jähriger in Richtung München. Gegen 22.45 Uhr verlor er zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim/Teck West die Kontrolle über seinen VW. Auch er fuhr auf regennasser Fahrbahn zu schnell. Sein VW schleuderte in die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.