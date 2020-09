Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen hat sich auf der A8 beiein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr wurden die Rettungskräfte verständigt. Einhatte am Stauende einen stehenden Lkw gerammt. Der Fahrer des Transporters wurde massiv eingeklemmt und musste von der Feuerwehrwerden. Laut Augenzeugen dauerten die Bergungsarbeiten über eine Stunde lang an.