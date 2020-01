Gegen 11 Uhr war ein Mercedes-Fahrer am Sonntag auf der A8 von Stuttgart in Richtung München unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Im Tunnel bei Gruibingen musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 47-Jähriger erkannte das und hielt mit einem Porsche ebenfalls an.

Danach fuhr ein 73-Jähriger mit einem BMW auf den Porsche auf. Ob der Porsche noch Kontakt zum Mercedes hatte, ist noch unklar. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei, Telefon (07335) 962 60, hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 20 000 Euro.