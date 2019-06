Nachdem ein Mann in der Nacht auf Montag auf der A8 bei Stuttgart einen Unfall verursacht hatte, war er geflüchtet. Die Polizei konnte ihn trotz Fahndung mit Hubschrauber nicht fassen. Kurz darauf stellte sich der 60-Jährige.

In der Nacht zu Montag ist es auf der A8 bei Stuttgart offenbar zu einem Unfall mit anschließender spektakulärer Unfallflucht gekommen. Doch der Reihe nach: Auf der A8 bei Stuttgart ist es zu einem Unfall gekommen. Mehrere Autos wurden beschädigt. Auch die Bewohner des Ortes Rohr wurden in dieser Nacht geweckt – und zwar vom Lärm eines Hubschraubers. Die Polizei fahndete mit Verstärkung aus der Luft zwischen 1.20 Uhr und 2 Uhr nach einem Autofahrer, der besagtem Unfall auf der A8 am Kreuz Stuttgart verursachte und abhaute. Er leistete sich eine spektakuläre Unfallflucht und war vorerst spurlos verschwunden. Lange Zeit blieb die Suche der Polizei ohne Erfolg. Zuerst hatte über den Vorfall auf der A8 die Stuttgarter Zeitung berichtet.

Unfall auf der A8: Was war passiert?

In der Nacht auf Montag gegen 0.25 Uhr verlor ein Autofahrer auf der A8 in Richtung München kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart die Kontrolle. Er kommt mit seinem Volvo von der Fahrbahn ab und kracht gegen den Fahrbahnteiler. Der Opel eines 20-jährigen und der Mercedes eines 46-Jährigen fahren in der Nähe und werden von den umherfliegenden Teilen des Volvos getroffen. Ein 78-jähriger Renault-Fahrer kann nicht mehr ausweichen und prallt gegen den Volvo. Dieser verkeilt sich daraufhin vollends im Fahrbahnteiler.

Glück im Unglück: Alle Beteiligten kommen offenbar ohne größere Verletzungen davon. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro.

Spektakuläre Unfallflucht: Volvo-Fahrer haut ab

Jetzt muss der Volvo-Fahrer sein Auto mehrfach vor und zurückgesetzt haben, um es überhaupt aus dem Fahrbahnteiler zu befreien zu können. Er schafft es schließlich und flüchtet auf der A8 in Richtung München. Bei der Polizei seien mehrere Anrufe zu dem Unfallflüchtigen zwischen Böblingen und Flughafen eingegangen. Die Polizei Ludwigsburg leitete sofort eine größere Fahndung samt Polizeihubschrauber ein.

Volvo-Fahrer flüchtet in Wald

Der Volvo kommt nur etwa drei Kilometer weit. Kurz vor der Brücke der Schönbuchstraße zwischen Rohr und Oberaichen, lässt der dunkel gekleidete Fahrer den Wagen auf dem Standstreifen stehen und flüchtet in den Wald. Der Polizeihubschrauber kann den Flüchtigen trotz Wärmebildkamera nicht aufspüren und muss nach etwa 40 Minuten erfolglos abdrehen.

Durch das zurückgelassene Fahrzeug und dessen Kennzeichen, kann die Polizei zumindest den Halter ermitteln. Dieser war jedoch bis Montagmittag nicht auffindbar. Zudem ist nie sicher, ob der Halter auch der Fahrer war

Unfallflüchtiger stellt sich der Polizei

Der flüchtige Fahrer des Volvos hat sich gestellt. Am Montag gegen 13.15 Uhr tauchte ein 60-Jähriger im Polizeirevier Eislingen im Kreis Göppingen auf. Er gab zu, zum Unfallzeitpunkt am Steuer seines Wagens gesessen zu haben. Der Mann sei nach eigenen Angaben bis nach Eislingen gelaufen. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

