Unfall auf A8 bei Aichelberg: 60-Jähriger stirbt in Klinik

An dem Donnerstagnachmittag war ein Mercedes fast ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 60-jährige Beifahrer im Sprinter trug schwere Verletzungen davon und verstarb am Samstag in einem Krankenhaus.