Bei einem Unfall auf der A8 sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe Kirchheim verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein BMW schanzte über eine Leitplanke, fuhr an der Böschung entlang, blieb an der Leitplanke hängen und überschlug sich. Der Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin konnten das Auto selber verlassen. Die 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt.