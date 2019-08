Bei zwei Unfällen am Sonntag erlitten zwei Motorradfahrer und eine Sozia zum Teil schwere Verletzungen.

Kurz vor 11 Uhr war am Sonntag ein Kawasaki-Fahrer zwischen Schlichten und Büchenbronn unterwegs. Der 39-Jährige wollte nach Angaben der Polizei einen Pkw überholen. Dabei lenkte er zu weit links und geriet auf den Seitenstreifen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. Der Honda wurde bei dem Unfall nur leicht beschädigt. Die Fahrbahn war nach dem Unfall für kurze Zeit gesperrt.

Gegen 12.45 Uhr stürzte ein 24-Jähriger: Der Kradlenker fuhr an der Anschlussstelle Mühlhausen von der Autobahn ab. Das Zweirad schleuderte und kippte auf die Seite, berichtet die Polizei. Danach prallte es erst gegen einen Leitpfosten und dann gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer und seine Mitfahrerin verletzten sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten ihn und die 23-Jährige in Krankenhäuser. Den Sachschaden an der Honda schätzt die Polizei auf ungefähr 2500 Euro.

