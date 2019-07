Zwei Unfälle ereigneten sich am Montag kurz hintereinander bei Heiningen. Ursache war ein Lufterfrischer, der aus einem Lkw gefallen war.

Ein 51-Jähriger lenkte kurz nach 6 Uhr seinen Lastwagen von Göppingen in Richtung Heiningen. In einer Kurve kam er an den Randstein. Die Kabine geriet ins Wanken. Aus einer Ablage über der Fahrertür fiel ein Lufterfrischer herunter, prallte gegen den Fahrer und fiel aus dem Fenster. Er stürzte auf die Windschutzscheibe eines Autos, das entgegenkam. Dessen Fahrer bremste stark. Eine 29-Jährige hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Sie rammte in den Wagen vor ihr. Zum Glück wurde dadurch niemand verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

28-Jähriger fährt auf Unfallstelle auf

Nur wenige Minuten später fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Roller auf die Unfallstelle zu. Die Sonne blendete ihn so, dass er Warndreieck und Autos nicht sah. Er rammte den VW und blieb mit seinem Roller neben der Fahrbahn liegen. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.