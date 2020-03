Am Montag sind zwei Menschen bei Unfällen mit Pedelecs verletzt worden. In beiden Fällen war niemand beteiligt, teilt die Polizei mit.

Mit schweren Verletzungen endete am Montag gegen 12.30 Uhr die Pedelec-Testfahrt eines 56-Jährigen in der Nordalbstraße in Deggingen. Der Mann hatte sich das Pedelec zuvor ausgeliehen und kam mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern sei nach Erkenntnissen der Polizei das Vorderrad weggerutscht. Der Mann stürzte ohne Helm und prallte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

In Geislingen stürzte, ebenfalls am Montag, gegen 17 Uhr eine Pedelec-Fahrerin ohne Fremdverschulden. Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau war zuvor in der Bahnhofstraße unterwegs.