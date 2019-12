Sachschäden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich sind am Mittwoch bei mehreren Verkehrsunfällen im Kreis Göppingen entstanden.

Gegen 20 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei der Ausfahrt Aichelberg fuhr er nach einer Rechtskurve gegen eine Gleitwand aus Beton und blieb anschließend mit seinem BMW liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 48-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein BMW wurde abgeschleppt. Der Schaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro, der an der Gleitwand etwa 2.000 Euro.

Fahrerflucht in Wangen

In Wangen hinterließ hingegen ein Unbekannter an einem Renault etwa 3.000 Euro Schaden. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße, wobei die Polizei davon ausgeht, dass der Schaden möglicherweise von einem Lastwagen verursacht wurde.

Gleich zweimal krachte es unterdessen am Mittwochmorgen in Uhingen. Zunächst war dort gegen 7.15 Uhr ein Motorradfahrer in der Ulmer Straße unterwegs. Der 16-Jährige fuhr aus Richtung Stuttgarter Straße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Göppingen verlassen. Ein Unbekannter soll ihm dabei die Vorfahrt genommen haben, worauf er eine Vollbremsung gemacht habe. Dabei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an der Malaguti-Maschine beträgt rund 1.000 Euro.

Mercedes schleudert auf geparkte Autos

Leichte Verletzungen erlitt auch eine Frau bei einem Unfall gegen 8.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Die 79-Jährige soll in Richtung Göppingen von der linken auf die rechte Spur gewechselt haben. Dabei streifte sie einen Mercedes, der bereits auf der rechten Spur war. Danach schleuderte sie mit ihrem Mercedes über einen Graben gegen zwei geparkte Autos, die auf einem Firmengelände geparkt waren. Den Sachschaden an den vier Autos schätzt die Polizei auf knapp 50.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Uhingen unter Telefon (07161) 93810.