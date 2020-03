Unbekannte brachen zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in Göppingen in der Schumannstraße in ein Gebäude ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und entriegelten ein Fenster. Im Gebäude fanden die Täter Geld sowie einen Autoschlüssel eines weißen Ford Transits. Mit dem Auto, welches in der Garage des Gebäudes stand, entkamen die Täter schließlich, ohne gesehen zu werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Das Kennzeichen des gestohlenen Ford Transits lautet GP-EV 271.