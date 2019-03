Unbekannter zerkratzt in Donzdorf vier Autos

Donzdorf / swp

Hohen Schaden richtete ein Unbekannter am Montagmorgen in Donzdorf an.

Zunächst war der Polizei nur ein beschädigter VW gemeldet worden. Inzwischen kamen drei weitere Autos hinzu. Alle standen in der Breslauer Straße und in der Scharfenbergstraße in Donzdorf. Der Unbekannte zerkratzte einen Seat, einen Mercedes und einen weiteren VW erheblich. Ganze Beifahrerseiten und Motorhauben wiesen Kratzer auf. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 7.500 Euro.