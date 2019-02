Unbekannter versucht in Vereinsgebäude in Ebersbach einzubrechen

Ebersbach / swp

Ein Unbekannter wollte am Sonntagmittag in ein Vereinsgebäude in Ebersbach einsteigen. Doch die Tür hielt dem Einbrecher stand.

Zwischen 16.45 Uhr und 18 Uhr machte sich der Einbrecher an dem Gebäude in der Albstraße zu schaffen. Er versuchte mit einem Werkzeug die Tür an verschiedenen Stellen aufzuhebeln. Das gelang ihm nicht. Die Polizei (Tel. 07161/93810) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.