Einsatz Unbekannter schießt in Eislingen

Eislingen / DH

Nach dem Fund einer Pistole: Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei nach Beteiligten einer Auseinandersetzung.

Für große Aufregung hatte am Samstag der Einsatz eines Polizeihubschraubers in Eislingen gesorgt. Minutenlang kreiste er am späten Abend über der Stadt, im Internet wurde wild spekuliert, was hinter dem Einsatz stecken könnte. Erst am Montagnachmittag meldeten sich Polizei und Staatsanwaltschaft in der Sache zu Wort – am Wochenende hatte es keine Informationen gegeben. Nun scheint klar: Es wurde geschossen, dies hatte eine Zeugin gegen 22.15 Uhr gemeldet. Im Bereich Gartenstraße fanden Polizisten später eine Pistole, nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um eine Schreckschusswaffe. Zur Sache lägen den Ermittlern bislang nur wenige Erkenntnisse vor, heißt es in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung. „Derzeit wird ermittelt, ob die Schüsse im Zusammenhang mit einem Streit mehrerer Personen in einer nahegelegenen Gaststätte stehen. Auch eine Sachbeschädigung in der Kronprinzstraße wird daraufhin überprüft.“ Mit einem Hubschrauber sei nach möglichen möglichen Beteiligten einer Auseinandersetzung gesucht worden. „Bis heute sind den Ermittlungsbehörden keine Verletzten bekannt“, hieß es am Montag.