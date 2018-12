Geislingen Unbekannter rammt Fahrzeug und flüchtet

Geislingen / swp

Nicht um den verursachten Schaden gekümmert hat sich ein Unbekannter am Donnerstag in Geislingen. Er beging Fahrerflucht.

Zwischen 8.30 und 13.30 Uhr parkte ein Golf in den Bronnenwiesen in Geislingen. In dieser Zeit fuhr ein anderer gegen das parkende Fahrzeug. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro kümmerte er sich nicht. Statt seine Erreichbarkeit zu hinterlassen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei hat an der Unfallstelle die Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Geislingen (07331/93270) erste Hinweise auf den Unfallverursacher.