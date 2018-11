Unfall Unbekannter rammt BMW

Geislingen / SWP

Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr hat ein Unbekannter am Donnerstag in der Schulstraße ein Auto beschädigt. Der BMW parkte dort auf einem Parkplatz. Wie die Polizei mitteilt, soll der Verursacher rückwärts gegen das Auto gefahren sein. Zurück blieben Glassplitter, Lack und ein Schaden von rund 2000 Euro am BMW.

Das Auto des Flüchtigen müsste blau sein und einen Schaden am Eck hinten links aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: ☎ (07331) 93 27 0.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.