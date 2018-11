Salach / swp

Ein Unfallverursacher flüchtete am Samstag, nachdem er auf einem Supermarktparkplatz einen Audi gerammt hatte.

Am Samstag zwischen 15.30 und 16.15 Uhr stand ein Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eislinger Straße in Salach. Ein Unbekannter fuhr gegen das Fahrzeug, der Unfallverursacher flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Eislingen sicherte die Spuren. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter (07161) 8510 melden.