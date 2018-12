Hohenstadt Unbekannter provoziert Auffahrunfall: Autobahn voll gesperrt

Hohenstadt / swp

Ein Unbekannter provozierte am Donnerstag bei Hohenstadt einen Auffahrunfall. Er bremste plötzlich, wodurch zwei folgende Fahrzeuge auffuhren.

Ein Hyundai war gegen 5.30 Uhr am Donnerstag auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Kurz nach dem Lämmerbuckeltunnel habe er ohne ersichtlichen Grund gebremst, sagten Zeugen der Polizei. Er sei plötzlich zum Stillstand gekommen. Ein 43- und ein 42-Jähriger konnten nicht mehr rechtzeitig halten. Der Mitsubishi und der VW krachten in das Heck. Der Hyundai i30 fuhr einfach davon.

Polizei sucht den Unbekannten

Die Polizei (Tel. 07335/96260) ermittelt und sucht den Unfallverursacher. Der Kleinwagen war silberfarben. Er hatte ein serbisches Kennzeichen mit roter Schrift auf weißem Grund. Am Heck dürften deutliche Unfallspuren erkennbar sein.

Die Polizei musste die Autobahn vorübergehend sperren. Abschlepper bargen die Fahrzeuge des 43- und 42-Jährigen. Die Polizei schätzt ihren Schaden auf 2.300 Euro.



