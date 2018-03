Göppingen / SWP

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand in einer Gaststätte an der Lerchenberger Straße ein Kartenturnier statt. Die zahlreichen Gäste parkten auf dem Parkplatz ihre Fahrzeuge. Ein unbekannter Lenker fuhr gegen die Straßenlaterne auf dem Parkplatz.

Dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Anschließend verließ er die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Göppingen, Telefon (07161) 630, sucht Zeugen zu dem Unfall.