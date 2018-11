Unbekannter fährt Mercedes an und flüchtet

Göppingen / swp

Am Mittwoch flüchtete ein Unbekannter von der Unfallstelle, nachdem er ein Auto angefahren hatte.

Eine Frau parkte am Mittwoch um 10 Uhr in der Grabenstraße. Die 29-Jährige hatte ihren Mercedes am linken Fahrbahnrand abgestellt.

Als sie nach zweieinhalb Stunden wieder zurückkam, fand sie einen Schaden an ihrem Auto vor. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf und sicherte Spuren.

Die Ermittler vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) suchen nun den Unfallverursacher.