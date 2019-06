Von Dienstag auf Mittwoch brach ein Unbekannter in Schlat drei Gartenhäuser auf. Der Einbrecher ging aber leer aus.

Der Einbrecher machte sich an Gartenhäusern in der Anlage Unterer Weilerbach zu schaffen. In zwei Fällen gelang es ihm, ein Schloss und eine Tür aufzuhebeln. An einem Haus hebelte er das Schloss des Lagerraumes auf. Die Tür zu den Haupträumen hielt seinen Hebelversuchen stand.

Gefunden hat der Unbekannte in allen Fällen nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nichts. Die hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360)