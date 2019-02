Adelberg / swp

Dienstagabend brach ein Unbekannter in Adelberg ein und stahl Schmuck.

Zwischen 18.15 und 19.45 Uhr war der Einbrecher in der Hinteren Hauptstraße. Er ging zu einem Wohnhaus und brach ein Fenster auf. Dort wühlte er in sämtlichen Räumen nach Brauchbarem. Er fand Schmuck, den er mitnahm. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück.

Die geben den Ermittlern vom Polizeirevier Uhingen (07161/93810) erste Hinweise auf den Täter.