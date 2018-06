Uhingen / SWP

Ein Mercedes ist am Mittwoch von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Besitzer des Mercedes den Schaden an seinem Auto am Donnerstag gegen 1.30 Uhr. Er hatte den Mercedes am Mittwoch gegen 13.30 Uhr entlang der Ulmer Straße abgestellt. Der A-Klasse-Mercedes wurde offenbar beim Ausparken beschädigt.

Zeugen sollen sich an die Polizei in Uhingen wenden, Telefon (07161) 93 810.