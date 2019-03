In der Nacht zum Donnerstag verunstalteten Unbekannten in Göppingen mehrere Gebäude und Autos.

Die Sprayer hatten schwarze und grüne Dosen dabei. Mit denen besprühten sie im Müglitzer Weg die Wände eines Gebäudes und vier Autos, teilt die Polizei mit.

In der Eugenstraße beschädigten sie mit der Farbe eine Garage und in der Wangener Straße eine Wand. Die Polizei schätzt die Schäden auf rund 6.000 Euro. Sie hat in allen Fällen die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07161/632360 um Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der WangenerStraße verdächtige Personen gesehen?

Wem sind Personen mit Spraydosen aufgefallen?