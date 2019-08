Themen in diesem Artikel VW

Die Polizei ermittelt wegen zwei Unfällen: In Eislingen ist am Mittwoch ein Honda gegen einen VW gekracht, in Salach hat ein BMW-Fahrer einem Radfahrer die Vorfahrt genommen.

In Eislingen hat ein 86-jähriger Honda-Fahrer einen VW übersehen. Das berichtet die Polizei. Der Senior war gegen 14.30 Uhr auf der Gerberstraße unterwegs. Ihm kam eine 35-Jährige in ihrem VW entgegen. Sie war von rechts aus der Wilhelmstraße gekommen. Die Autos prallten gegeneinander. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die 35-Jährige trug leichte Verletzungen von dem Unfall davon.

BMW-Fahrer nimmt Radler die Vorfahrt

In Salach war am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein 65-jähriger Radfahrer in der Zeppelinstraße in Richtung Eislingen unterwegs. Ihm kam ein 48-jähriger BMW-Fahrer entgegen, der die Vorfahrt des Radlers missachtete. Der BMW-Fahrer bog nach links in die Eythstraße ab und erfasste den Radfahrer. Der 65-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro am Auto sowie 150 Euro am Fahrrad.

