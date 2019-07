Ein Betrunkener ist am Donnerstag in Göppingen von seinem Fahrrad gestürzt. In Uhingen und Ebersbach hat die Polizei jeweils einen berauschten Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei berichtet, war der 64-jährige Radfahrer auf der Holzheimer Straße in Göppingen unterwegs. Er stand deutlich unter Einfluss von Alkohol. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen war er leicht verletzt worden. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Betrunkene Autofahrer in Uhingen und Ebersbach

In Uhingen und Ebersbach fielen der Polizei am Donnerstag zwei Autofahrer auf, die ebenfalls betrunken waren: ein Opel-Fahrer in der Schorndorfer Straße in Uhingen gegen 23 Uhr sowie ein 23-Jähriger in der Stuttgarter Straße in Ebersbach. Letzteren stoppte die Polizei am Freitag um 0.15 Uhr.