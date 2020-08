Am Samstag gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in Uhingen einen betrunkenen Autofahrer angehalten habe. Der Zeuge war bereits längere Zeit hinter dem Ford-Fahrer hergefahren, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel und schließlich anhielt. Der Zeuge nahm dem 55-jährigen Fahrer den Autoschlüssel ab und verständigte gleichzeitig die Polizei. Diese stellte bei der Kontrolle fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte dies. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.