Gewitter, Starkregen und Hagel brachte ein Unwetter am Mittwochabend über dem gesamten Südwesten mit sich. Auch im Kreis Göppingen waren die Feuerwehren von 19.06 Uhr an bis gegen Mitternacht im Einsatz. Am schlimmsten betroffen war der westliche Teil des Landkreises. Gleich 48 Mal rückte die Fe...