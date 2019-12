Zwei Männer stehen seit der Weihnachtswoche im dringenden Verdacht, vor einem Monat ein Spielkasino am Göppinger Bahnhof überfallen zu haben. Bei einem Überfall mit einem Brotmesser war dort Ende November eine Geldkassette erbeutet worden. Gegen die Beschuldigten sind jetzt Haftbefehle ergangen.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, erhielten die Behörden einen konkreten Hinweis auf die zwei Männer. Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen 31-Jährigen aus dem Kreis Göppingen und einen Gleichaltrigen aus dem Rems-Murr-Kreis.

Hausdurchsuchung und Festnahme

Am frühen Montag vergangener Woche durchsuchten Polizeibeamte die Wohnungen der beiden. Neben möglichen Beweismitteln fanden die Ermittler auch etwas Rauschgift. Noch am selben Montag, 23. Dezember, erließ der zuständige Richter am Amtsgericht zwei Haftbefehle. Beide Männer sitzen bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.