Gegen 22 Uhr betraten zwei maskierte Männer am Sonntagabend die Tankstelle in der Ulmer Straße in Uhingen. Sie begaben sich zur Kasse, wo eine Angestellte stand. Einer der Unbekannten bedrohte die Frau mit einer Waffe, und die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchteten die Räuber mit der Beute aus der Kasse. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten, blieb jedoch erfolglos.

Erfolglose Fahndung der Polizei