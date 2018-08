Göppingen / SWP

Ohne Beute blieben Einbrecher am Wochenende in Göppingen. Am Samstagmorgen wollte eine Zeugin im Vorderen Berg in Jebenhausen die Tür zu den Räumen eines Geschäfts aufschließen. Die Tür klemmte, weil Unbekannte in der Nacht auf Samstag versucht hatten, die Tür aufzubrechen. Sie scheiterten trotz Werkzeug.