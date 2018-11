Göppingen / SWP

Erst fuhr ein Mann gegen ein Garagentor, dann fuhr er davon. Die Polizei fand in später – nun ist der Führerschein weg.

Ein 56-Jähriger beschädigte am Freitagnachmittag beim Rangieren mit seinem Auto ein Garagentor in Göppingen und fuhr davon. Der Besitzer der Garage entdeckte den Schaden am Abend und verständigte die Polizei. Die Polizisten hatten wenig Mühe den Unfallverursacher zu ermitteln, er hatte nur wenige Meter entfernt geparkt. Der Fahrer gab an, dass er erst nach dem Unfall Alkohol getrunken habe. Nach zwei Blutproben war er seinen Führerschein trotzdem los.