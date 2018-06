Salach Trio richtet großen Schaden an

Salach / SWP

Die Polizei in Eislingen hat mehrere Straftaten in Salach aufgeklärt. Sie gehen auf das Konto von drei Kindern. Die beiden 12- und der 13-jährigen Jungen waren vor einigen Wochen in einen Jugendraum in der Staufenecker Straße eingestiegen. Sie stahlen Unterhaltungselektronikgeräte, Süßigkeiten und Farbdosen. Mit diesen besprühten sie Wände im Jugendraum und auf dem Schulgelände. Ebenso eine Tischtennisplatte und ein Spielgerät.Jetzt müssen sie und auch ihre Eltern für den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro aufkommen.