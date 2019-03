Die Polizei warnt vor Trickbetrügern mit minderwertigen Haushaltsartikeln. Ein solcher Betrüger war am Dienstag in Uhingen unterwegs.

Am Dienstag sprach gegen 9.15 Uhr ein Unbekannter einen Mann in der Dieselstraße in Uhingen an. Er gab vor, seinen Mietwagen leer am Flughafen abgeben zu müssen. Deswegen biete er günstige Restposten an. Er stellte ein Topfset, einen Messerblock und einen Besteckkasten vor. Weiter lockte er mit hohen Preisnachlässen beim Kauf aller Artikel. Schließlich kaufte der Mann ihm die Ware für mehrere Hundert Euro ab. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben einen deutlich geringeren Wert der Haushaltsartikel. Der Verkäufer soll mit einen weißen Lieferwagen mit gelben Nummernschildern unterwegs sein.

Die Beamten vom Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/93810) suchen nun den unbekannten Verkäufer.

Die Polizei rät bei Geschäften aus dem Auto heraus oder an der Haustür zur Vorsicht:

Nie gleich kaufen und sich nicht unter Druck setzen lassen.

Freundliche, schick gekleidete Männer in neuen Fahrzeugen sind deswegen nicht gleich seriös.

Firmenstempel und Firmenanschrift, sowie weitere Daten von dem Verkäufer verlangen und beim Hersteller anfragen.

Auf einen schriftlichen Vertrag und eine Vertragsdurchschrift bestehen.

Sich nach Möglichkeit das Auto und das Kennzeichen notieren.

Bei Unsicherheit oder einem unguten Gefühl die Polizei informieren.