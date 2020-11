Ein Trickbetrüger ging am Donnerstag leer aus. Gegen 11.15 Uhr sah er in Bad Boll einen gut 80 Jahre alten Mann mit Rollator, den er aus einem schwarzen Kleinwagen heraus in ein Gespräch verwickelte. Der Täter täuschte vor, dass sein Vater mit ihm zusammen gearbeitet habe und er auch seine Ehefrau kenne. So ließ sich der alte Mann darauf ein, nach Hause gefahren zu werden. Dort bot der Fahrer vermeintliche Golduhren zum Kauf an. Als die Ehefrau des Seniors hinzu kam, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Trickbetrug. Der Täter ist etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine Halbglatze, einen Dreitagebart und ein mitteleuropäisches Aussehen. Er sprach Deutsch mit Akzent. Das Auto hat möglicherweise eine italienische Zulassung. Hinweise: Telefon (07161) 938-10.

In Göppingen klingelte ebenfalls am Donnerstag bei einem 81-Jährigen das Telefon. Ein Täter versprach einen Gewinn von 28 000 Euro. Vor der Auszahlung müsse er nur Gutscheinkarten im Wert von 1000 Euro besorgen und die Codes durchgeben. Der Mann legte auf und rief die Polizei.