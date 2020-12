Im Fall des vor einer Woche in Ebersbach von zwei unbekannten Männern getöteten 26-Jährigen kann die Polizei derzeit nichts Neues berichten. Sollte es Neuigkeiten geben, werde die Öffentlichkeit umgehend informiert, hieß es am Sonntag im Polizeipräsidium Ulm. Der Mann, der in Ebersbach wohnte...