In einem Göppinger Fitnessstudio ist es am Dienstagnachmittag zu einem Todesfall unter ungewöhnlichen Umständen in einer Sauna gekommen. Laut Polizei kann jedoch nicht von einem Unfall die Rede sein, sondern vielmehr von einem natürlichen Tod. Zu Identität und Alter des verstorbenen Mannes wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Saunatür war von innen verriegelt

Da bei dem Saunagang die Tür von innen verriegelt war, konnte sie nach dem Ableben längere Zeit nicht geöffnet werden. Die Feuerwehr musste anrücken, um Abhilfe zu schaffen. Vor Ort waren auch ein Streifenwagen der Polizei Göppingen sowie das DRK mit Notarzt und Rettungswagen. Allerdings kam jede Hilfe zu spät.